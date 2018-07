Engels bondscoach Southgate schrijft brief naar spelers

Engeland speelde zijn beste WK sinds 1990, maar anders dan de Rode Duivels wacht ‘The Three Lions’ geen plechtige ontvangst in eigen land. “Het is niet mijn beslissing, maar ik kan me erin ­vinden”, zegt Gareth Southgate.

300.000 mensen vierden in 1990 de vierde plaats van Engeland, maar dit jaar is er geen officiële ontvangst gepland als het team terugkeert uit Rusland. ­Gareth Southgate steunt de beslissing van de Engelse voetbalbond. De oud-verdediger beseft dat de balans met een nederlaag tegen België toch nog mager kan ogen. In dat geval heeft Engeland op dit WK drie van de zeven wedstrijden verloren.

“België wil het toernooi in schoonheid eindigen en dat geldt ook voor ons”, sprak Southgate. “Het wordt een goeie test, want we hebben de topteams nog niet verslagen. We moeten elke kans benutten om dat te doen.”

Engeland stond op twintig minuten van een finale en tien minuten van een penaltyreeks, maar gaf de halve finale tegen Kroatië uit handen. Southgate beseft dat het gebrek aan ervaring zijn jonge team de das heeft omgedaan. Hij richt nu zijn aandacht op het EK 2020, waar de Engelse groepswedstrijden en de finale op Wembley worden gespeeld. “We gaan een toernooi beleven dat aan 1966 (het WK dat Engeland won, nvdr.) en 1996 (het EK waarin Engeland tot in de halve finale raakte, nvdr.) zal doen denken. Wat we de voorbije weken beleefd hebben, zal dan een positieve invloed hebben op onze prestaties.”

Persoonlijke brief

Gareth Southgate schreef een persoonlijke brief aan al zijn stafleden en is van plan hetzelfde te doen met zijn spelers. “In deze tijd is een handgeschreven brief krijgen iets bijzonders. Al mijn spelers krijgen er een na het toernooi. We hebben iets bijzonders meegemaakt en het land verenigd de voorbije weken. Hopelijk kunnen we het publiek bedanken voor hun steun als we onze volgende wedstrijden spelen in september.”