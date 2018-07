Courtois schrijft al zeker geschiedenis tegen de Engelsen: “Trots dat ik keeper ben met de meeste caps”

Bondscoach Roberto Martinez bevestigde gisteren dat één speler vandaag zeker start tegen ­Engeland: Thibaut Courtois staat in doel. “Omdat we continuïteit willen geven aan de keepers.” De Chelsea-doelman is daarmee de enige speler die het WK van het begin tot het einde gespeeld heeft voor België.

De wedstrijd om de derde plaats is een bijzondere voor Courtois. Hij gaat nu officieel Jean-Marie Pfaff voorbij als doelman met de meeste interlands. Pfaff stopte in 1987 met 64, Courtois speelt vandaag zijn 65ste. “Ik hoop dat er nog heel veel matchen volgen, maar ik ben wel trots dat ik de keeper ben met de meeste caps”, reageerde Courtois.

Het was bondscoach Marc Wilmots die Courtois tot nummer één ­benoemde. Hij is vandaag 26 en kan nog tien jaar in doel blijven staan. Om algemeen recordhouder te worden, zal hij toch nog wat geduld moeten oefenen. Eden Hazard staat 27 wedstrijden voor en is maar één jaartje ouder dan Courtois.