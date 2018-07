Gekookt is er geen gevaar

Wat moet uit mijn vriezer?

Warenhuisketens Delhaize en Colruyt zijn de belangrijkste verkoopkanalen. Bij het merk Delhaize gaat het om extra fijne erwten en jonge wortelen, en een groentemix voor tomatensoep. Daarnaast worden ook nog de nasi goreng en bami goreng van Everyday en de mix paysanne en bio-erwten van Boni teruggeroepen. Van het merk Pinguin gaat het om de producten erwten extrafijn, erwten zeer fijn, erwten fijn, erwten middelfijn, gebroken bonen, erwten zeer fijn en jonge wortelen, 10 gemengde soepgroenten, minestrone, zomergroenten en fitmix. Van D’Lis wordt de paella met zeevruchten en kip teruggeroepen. Een week geleden had Greenyard al alle diepvriesmaïs teruggeroepen die sinds 13 augustus 2016 zijn Hongaarse fabriek had verlaten.

Wat zijn de symptomen?

De groenten koken maakt de bacterie onschadelijk, maar wie weleens koude groenten eet, bijvoorbeeld in slaatjes, moet opletten.

De mogelijke symptomen van besmetting door de listeriabacterie zijn koorts en/of hoofdpijn. Die symptomen kunnen leiden tot listeriose, een ernstige ziekte met een incubatietijd tot acht weken. Zwangere vrouwen moeten ­extra aandachtig zijn, net als mensen met een verminderde weerstand en ouderen.

Wie de symptomen vertoont na het eten van het product, raadpleegt het best een huisarts. In België zijn er gemiddeld 65 gevallen van listeriose per jaar door verschillende oorzaken. De helft van de slachtoffers is ouder dan 65 jaar, liefst 20 procent sterft aan de ziekte.