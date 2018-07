Waarom heeft Greenyard niet gecommuniceerd over slachtoffers?

Toen vrijdag berichten verschenen dat tientallen patiënten met voedselinfecties – onder wie negen doden – te linken waren aan groenten van Greenyard, zakte de beurskoers van het bedrijf met 10 procent. De financiële toezichthouder FSMA besloot daarop het aandeel Greenyard Foods te schorsen. De vraag is waarom Greenyard niet eerder gecommuniceerd heeft over de dodelijke slachtoffers. Die informatie was al bekend sinds 3 juli, toen het Europees voedselagentschap EFSA in een persbericht de alarmklok luidde over de listeriabesmetting. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om koersgevoelige informatie te publiceren, maar Greenyard meldde enkel dat het alle diepvriesgroenten die tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018 in zijn vestiging in Hongarije werden vervaardigd, ging terugroepen.