Listeria-uitbraak ook in ons land: bacterie gevonden in Belgische diepvriesgroenten

Het Belgische groentebedrijf Greenyard ligt volgens het Europees voedselagentschap aan de basis van een dodelijke listeria-uitbraak. Zeker negen Europeanen zouden gestorven zijn, na het eten van besmette diepvriesgroenten uit een Hongaarse fabriek van het­ ­bedrijf. Bij ons zijn geen slachtoffers ­gemeld, maar in diepvriesmaïs is de ­bacterie wel teruggevonden.

De bal ging aan het rollen in Finland. Daar ontdekten ze afgelopen najaar een kleine listeriose-epidemie, een infectie in de darmflora veroorzaakt door de listeriabacterie. Kort daarna, in januari, vond de Finse voedselinspectie bacteriën uit dezelfde stam in pakken diepgevroren maïs. De Europese alarmbel luidde, waarna nog vier landen melding maakten van slachtoffers: Oostenrijk, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Tot dan toe had niemand de link tussen de ziekte en de besmette groenten gelegd. Het eerste dodelijke slachtoffer zou al in 2015 gevallen zijn. Naast de sterfgevallen zijn nog eens 38 mensen ziek geworden door de bacterie.

De besmette diepvriesproducten zijn via omwegen te herleiden tot de Hongaarse fabriek van Greenyard. In maart wees het Europees voedselagentschap op het risico bij diepgevroren maïs. Daarna verhoogde het Hongaarse voedselagentschap de controle. Plots vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Bij twee onderzoeken, in april en mei, vonden inspecteurs de bacterie terug in de fabriek. De productie werd stilgelegd en de Hongaarse inspectie beval een terugroepactie van alle diepvriesproducten die sinds 2016 de fabriek verlaten hadden. Ook bij ons deed het federaal voedselagentschap FAVV een oproep om producten terug te brengen.

Besmette stalen

In België zijn geen slachtoffers bekend. Wel meldt het Europees voedselagentschap dat in twee stalen diepvriesmaïs uit 2017 de bewuste bacterie is teruggevonden. Het FAVV stelt dat het onderzoek bij de Hongaarse collega’s ligt. “De contaminatie vond plaats op een van hun sites. Zij moeten de vaststellingen doen”, vertelt woordvoerder Philippe Houdart. Dat ook bij ons besmette stalen werden teruggevonden hoeft volgens Houdart niet te verbazen. Zeker omdat de Hongaarse fabriek ook aan ons land leverde. “Dat wil overigens niet zeggen dat ieder product uit die fabriek besmet is. Zo’n productieproces is complex. We weten nog onvoldoende.”

In zakenkrant De Tijd zegt topman Hein Deprez dat nog niet vaststaat dat Europeanen zijn overleden door het eten van besmette groenten van Greenyard. Hij vraagt meer onderzoek. “Er is geen causaal verband tussen ons en de overlijdens vastgesteld. We roepen producten terug uit voorzorg.” Green­yard maakt zich ook sterk dat het verzekerd is voor de terugroepactie.