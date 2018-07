Trouwe luitenant van Maradona over iconische wedstrijd in 1986: “Match tegen België was onze beste ooit”

Zou het niet mooi geweest zijn om deze reeks af te sluiten met een interview met Diego Armando Maradona? Maar El Pibe de Oro kregen we niet op onze Klapstoel, zijn trouwe luitenant was – eens te meer – zo vriendelijk zijn plaats in te nemen. Jorge Burruchaga zette Maradona op weg naar de 1-0 tegen België in 1986 en scoorde de beslissende goal in de finale tegen West-Duitsland. “Niet alleen Diego, wij allemaal waren top in ’86.”