Ons rapport van Anderlecht tegen Ajax: tandem Santini-Dimata maakt indruk

Na PSV vorige week heeft Anderlecht nu ook die andere Nederlandse topclub Ajax geklopt. In een uitverkocht Olympisch Stadion in Amsterdam won paars-wit gisteravond met 1-3. Hein Vanhaezebrouck liet zijn ploeg starten in een 3-4-1-2 met zeven zomeraanwinsten. Vooral het spitsenduo Santini-Dimata, voor het eerst samen in de aanval, maakte indruk. Wij namen elke nieuwkomer grondig onder de loep.