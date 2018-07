CLUBNIEUWS. Braziliaan Kanu keert terug naar België, Club test 18-jarige Venezolaanse spits

De Braziliaan Kanu speelde in 2009 nog voor Anderlecht maar keert nu terug naar België om bij Kortrijk zijn carrière proberen te herlanceren. Club Brugge krijgt een 18-jarige Venezolaanse spits twee weken op proef. Leander Dendoncker van Anderlecht staat dan weer in de belangstelling van een Italiaanse subtopper. Uw clubnieuws van de dag.

Kortrijk haalt Kanu terug naar België

Opvallende transfer bij Kortrijk: Kanu (ex-Anderlecht) tekende een contract tot 2020 in het Guldensporenstadion. De middenvelder speelde in 2009 nog voor Anderlecht en tussen 2013 en 2016 voor Cercle Brugge. Daarna kwam de Braziliaan weinig aan de bak voor respectievelijk Terek Grozny, Buriram United en Omonia Nicosia. Bij Kortrijk moet de 31-jarige Kanu zijn carrière proberen te herlanceren.

Naast Kanu haalde KVK met de Senegalese verdediger Alioune Camara en 19-jarige Ivoriaanse flankaanvaller Jean-Marco Toualy ook nog twee wissels op de toekomst in huis.

Tot slot haalde KVK met Mohammad Naderi ook een vierde versterking binnen. De 21-jarige Irakees tekende tot 2022 en komt over van Tractor Sazi.

Met ook al Mboyo en Ezekiel (visumproblemen zouden opgelost zijn) roert Kortrijk zich op de transfermarkt. Akpala kon zich dan weer niet vinden in het financiële voorstel van de club.(kv, gco, fbu)

Atalanta lonkt naar Dendoncker

Leander Dendoncker (23) staat in de belangstelling van Atalanta Bergamo. De club van Timothy Castagne ziet in hem een mogelijke opvolger van verdedigende middenvelder Bryan Cristante, die naar AS Roma trok. Italiaanse bronnen melden dat de club officieel nog geen contact heeft opgenomen met Anderlecht, maar dat de interesse wel concreet is.(thst)

Club test 18-jarige Venezolaanse spits

Club Brugge krijgt de 18-jarige Venezolaan Jan Carlos Hurtado twee weken op proef. De aanvaller was nog actief in zijn thuisland bij Deportivo Tachira, waar hij dit seizoen vijf keer scoorde in achttien wedstrijden. Hurtado trad ook al twee keer aan in de voorrondes van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. De spits zal in Brugge meetrainen met de beloften.

Gisteren werkte de A-kern zijn laatste training af voor de oefenwedstrijd van vanavond in Deinze tegen Hapoel Haifa. Door de laatste wedstrijd van de Rode Duivels in Rusland begint die partij pas om 19.00 uur in plaats van de geplande 18.30 uur. Mechele bleef gisteren binnen, terwijl Nakamba, Limbombe en Vlietinck apart trainden. Zij spelen vanavond normaal gezien niet. Openda hernam afgelopen week de trainingen na een blessure die hem weghield van de stage in Garderen.(jve)

Nog maar 500 abonnementen beschikbaar bij Club Brugge

Wie voor komend seizoen nog een abonnement wil op Club Brugge, zal zich moeten reppen. De landskampioen liet gisteren weten dat er nog amper 500 seizoenskaarten beschikbaar zijn. Dat komt vooral omdat abonnees straks voorrang hebben tijdens de ticketverkoop voor de groepswedstrijden van de Champions League. In het Jan Breydelstadion kunnen een kleine 29.000 supporters binnen, maar Club wil maar tot 24.000 abonnementen gaan. “Voor de Cham­pions League moet je van de UEFA sowieso een aantal plaatsen voorbehouden. Daarnaast heb je ook nog het bezoekersvak. Maar ook tijdens de competitie behouden we een klein aantal vrije plaatsen voor de losse verkoop”, aldus woordvoerder Kirsten Willem.(jve)

Waasland-Beveren strikt videoanalist van landskampioen

De technische staf van Yannick Ferrera bij Waasland-Beveren is compleet: Mario Ballegeer wordt de nieuwe videoanalist bij de Oost-Vlamingen. Hij vervangt Johan Van Rumst, die eerder naar RC Genk trok. Ballegeer verliet eind juni landskam­pioen Club Brugge. Maandag start hij bij zijn nieuwe werkgever.(whb)

Cercle krijgt Monaco op bezoek

Hoog bezoek vandaag voor promovendus Cercle Brugge op de fandag. Eigenaar AS Monaco komt om 19 uur op bezoek voor een galamatch. De Monegaskische WK-gangers, met onder meer Tielemans, Falcao, Moutinho en Lemar, ontbreken uiteraard nog bij de nummer 2 uit de Ligue 1.

De Vereniging was afgelopen week op stage in het Nederlandse Hoenderloo en keert pas vanmorgen terug. De Braziliaan Vitinho maakte er woensdag zijn debuut tegen de U23 van Mönchengladbach. Voorlopig lijkt Cercle met al die jonge talenten nog redelijk jong en onervaren. “Daarom zijn we nog op zoek naar versterking”, zegt sportief directeur François Vitali. “We zoeken nog twee verdedigers en twee aanvallers.” De Japanner Ueda, die op komst is, is alvast een eerste aanwinst. Daarnaast wil Vitali ook nog graag enkele Belgen halen, maar die blijken voorlopig te duur.(kv)

*** Oostenrijkse media melden dat de transfer van Giorgi Kvilitaia naar AA Gent rond is. De Georgische aanvaller zou voor vier jaar kunnen tekenen in de Arteveldestad. (ssg)

*** Standard Luik heeft verdediger Dimitri Lavalée (21) voor één seizoen verhuurd aan MVV Maastricht.

*** Benjamin Vandurmen (21) heeft zijn contract bij Moeskroen verlengd tot 2022.(jcs)