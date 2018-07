Ryanair-vlucht richting Kroatië onderbroken: 30 passagiers naar ziekenhuis

Na de ongeplande tussenlanding van een vakantievlucht uit Ierland op de luchthaven Frankfurt-Hahn zijn ongeveer dertig passagiers naar het ziekenhuis gebracht. Dat zei een woordvoerder van de Duitse federale politie zaterdagochtend.

Het Ryanair-toestel was vrijdagavond op weg van Dublin naar de Kroatische kuststad Zadar toen de piloot om toelating vroeg om te landen in Frankfurt. “Meerdere personen aan boord klaagden over gezondheidsproblemen en werden door artsen en verplegers verzorgd”, zei de woordvoerder.

Wat de oorzaak is van de gezondheidsproblemen is nog onbekend. Ook is onduidelijk of het toestel vanwege een technisch defect moest landen of vanwege de gezondheidstoestand van de inzittenden. Meer details ontbreken voorlopig.