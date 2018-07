Plopsaland waarschuwt voor valse actie met gratis tickets op sociale media

De Plopsa-pretparken waarschuwen voor een vals bericht dat sinds vrijdagochtend circuleert op sociale media, waarin ze gratis tickets zouden weggeven voor Plopsaland De Panne. “Deze actie gaat niet van ons uit”, zegt Sebastien Momerency, marketingdirecteur bij Plopsa.

Ter ere van de 75ste verjaardag van Plopsaland zou iedereen volgens het bericht vijf gratis tickets krijgen. Maar wie op de onbetrouwbare link klikt, riskeert slachtoffer te worden van phishing, zegt Plopsa.

“Vermoedelijk werd dit opgezet door internetcriminelen die op zoek zijn naar de gegevens van de personen die deelnemen aan deze frauduleuze actie. Wie het bericht vanuit ‘PLOPSALAND-BE.WIN’ opmerkt kan het beter rapporteren dan erop te klikken”, zegt Momerency in een persbericht.

Plopsa benadrukt dat dergelijke acties alleen georganiseerd worden via de eigen sociale media of die van partners. En Plopsaland De Panne bestaat trouwens geen 75 jaar. Het park opende pas in 2000. Daarvoor heette Plopsaland De Panne nog gewoon Meli Park, het pretpark dat al in 1935 zijn deuren opende.