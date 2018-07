Explosief gegooid naar huis van gewezen Sinn Féin-leider Gerry Adams

Volgens Sinn Féin-parlementslid Gerry Kelly werd ook het huis van de republikeinse activist Bobby Storey geviseerd in het westen van Belfast. “De kleinkinderen van Adams waren enkele minuten voor de aanval op de oprit”, zegt Kelly.

De politie laat weten via Twitter dat het momenteel twee incidenten onderzoekt op twee verschillende adressen in West-Belfast. Meer informatie kan de politie op dit moment niet kwijt. Gerry Adams zelf tweette dat er geen gewonden zijn gevallen. Volgens agentschap PA is er zichtbare schade vast te stellen aan een wagen op de oprit van Adams. En ook aan het huis van Storey zou de politie massaal aanwezig zijn.

All well here. No one hurt. Thanks 4 all the texts & phone calls. Thanks 2 all the great neighbours, the Neighbourhood Watch & Sinn Féin reps who were here very quickly.