Attractie ‘Top of the World’ is blikvanger op de Brusselse Zuidfoor

Brussel - De Brusselse Zuidfoor en haar 130 attracties strijken van 14 juli tot 19 augustus opnieuw neer tussen de Hallepoort en Anderlechtsepoort. De blikvanger van de kermis moet de 60 meter hoge attractie Top of the World worden. Een draaimolen die een uitstekend zicht biedt over Brussel.

Over een twee kilometer lange strook zullen alle lunaparken, schietkramen, spookhuizen, eetkramen en alle andere attracties zich uitstrekken. Een draaimolen die daar zestig meter hoog bovenuit zal steken is de Top of the World. Deze attractie is nieuw op de Zuidfoor en laat je Brussel vanuit een nieuw perspectief ontdekken.

Zoals elk jaar heeft de Zuidfoor ook een peter en dat is dit jaar de Belgisch-Marokkaanse acteur Mourade Zeguendi, een echte Brusselse ket die opgroeide in Sint-Joost-ten-Node en in de zomer met plezier zijn dagen versleet op de Zuidfoor. De Brusselse acteur Kevin Van Doorslaer.

Een primeur dit jaar is dat er met elektrische citybussen voor een verbinding is gezorgd met het Smurfenavontoor in Paleis 4 van Brussels Expo. De bussen zullen tijdens de duur van de Zuidfoor ingezet worden om de kermis te combineren met het Smurfenavontuur, en zorgen tegelijkertijd voor een verbinding met de handelswijken.

Op donderdag 2 augustus is er de jaarlijkse Dag van de Zieke Kinderen, waarop 100 zieke kindjes hun zorgen even kunnen vergeten op de vele attracties.