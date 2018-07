FARC-leider vraagt vergiffenis voor wreedheden van de guerilla

De leider van de gewezen Colombiaanse FARC-guerilla, Rodrigo Londono, bijgenaamd Timosjenko, heeft vergiffenis gevraagd op zijn proces vrijdag, voor de wreedheden van zijn beweging. Hij belooft “het onmogelijke” te doen opdat de slachtoffers de waarheid zouden kennen.

“We vragen vergiffenis aan alle slachtoffers. We zullen het onmogelijke doen opdat ze de waarheid zouden kennen over wat gebeurd is. We zullen de verantwoordelijkheid nemen die op ons rust”, zei Londono, na afloop van de eerste dag op het proces van de leiders van de FARC. De gerechtelijke procedure is onderdeel van het vredesakkoord dat de regering sloot in 2016. Sindsdien ontwikkelde de FARC zich tot politieke partij, met dezelfde naam als de guerillabeweging.