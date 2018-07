Michel Lelièvre wil vrij onder elektronisch toezicht

Michel Lelièvre, die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzit voor zijn aandeel in de zaak-Dutroux, wil vrijkomen onder elektronisch toezicht. Dat zegt zijn advocate Benjamine Bovy zaterdag in de kranten van Sudpresse.

Het hof van assisen in Aarlen veroordeelde Michel Lelièvre in 2004 tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor zijn aandeel in de ontvoering van An en Eefje en Sabine en Laetitia. Hij zit sinds 1996 in de gevangenis en zou binnen drie jaar vrijkomen.

Hij vraagt nu om vrij te komen met een enkelband, bevestigt zijn advocate Benjamine Bovy. De directie van de gevangenis van Ittre, waar hij opgesloten zit, heeft daarvoor al een positief advies gegeven, stelt ze. “We zullen zien wat de strafuitvoeringsrechtbank zegt, want die beslist, maar alle lichten staan op groen.”

“In plaats van hem in 2021 vrij te laten, op het einde van zijn straf, wil hij liever vroeger vrijkomen onder de strikte voorwaarden van een enkelband”, zegt Bovy, “in het belang van de samenleving.” “Mijn cliënt vraagt zelf om die omkadering”, benadrukt ze.

Lelièvre, die nu 22 jaar in de gevangenis zit, kreeg eerder dit jaar al verschillende keren penitentiair verlof als voorbereiding op zijn definitieve vrijlating. Dat gebeurde altijd zonder incidenten.