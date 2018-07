MAS verlicht in Belgische driekleur

Antwerpen - De Rode Duivels kunnen zaterdag beter doen dan de gouden generatie uit 1986 en derde eindigen op een WK voetbal. Daarvoor moeten ze wel eerst voorbij het Engelse elftal.

Om de nationale ploeg te feliciteren met haar WK-prestatie en om ze een laatste keer aan te moedigen voor de kleine finale tegen ’The Three Lions’, zal het Museum Aan de Stroom drie dagen uitlichten in de kleuren van de Belgische vlag. Sinds vrijdag 17u tot maandagochtend 7u zal het MAS op het Eilandje in Antwerpen dus pronken in zwart-geel-rood, verlicht met energiezuinige ledverlichting.