“Rode dag” op de Europese wegen: hier ondervindt u het meeste hinder

Het is zaterdag een “rode” dag op de Europese wegen, zo meldt mobiliteitsorganisatie VAB. De drukte was al van ’s ochtends voelbaar op sommige trajecten. Vooral in Duitsland staan zaterdagochtend al lange files. “En ook in Frankrijk zal de drukte de komende uren nog toenemen.” Een overzicht van waar het meeste hinder wordt verwacht.