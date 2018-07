Zo prijzen de kandidates zichzelf aan: “Ik moet Miss België worden want ...”

Met 220 zijn ze nog, de kandidates die een gooi doen naar het kroontje van Miss België 2019. Zij strijden om dertig felbegeerde finaleplaatsen, in de hoop de huidige schoonste Angeline Flor Pua (23) op te volgen. Vrijdag stelden de meisjes zichzelf voor in discotheek Carré in Willebroek. Daar stond één vraag centraal: “Hoe onderscheid jij je van je concurrentes?” Een bloemlezing.