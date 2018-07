Zoals verwacht: Chelsea stelt Maurizio Sarri aan als opvolger van ontslagen Antonio Conte

Chelsea heeft niet lang gewacht met een opvolger aan te stellen voor de gisteren ontslagen Conte. Zoals verwacht is Maurizio Sarri (59) de nieuwe coach van The Blues. Afgelopen seizoen was Sarri nog trainer van Napoli.

Dat de voormalige bankier de nieuwe sportieve baas op Stamford Bridge zou worden, hing al een tijdje in de lucht. Zelfs Napoli-voorzitter Di Laurentiis meldde al dat Sarri op weg was naar de Londense club.

Vrijdag meldde Chelsea dan eindelijk officieel dat het afscheid nam van Conte, die de club in twee seizoenen naar een titel en een FA Cup leidde. Een dag eerder hadden spelers Cesc Fabregas en Charly Musonda Jr. al afscheid genomen van de Italiaan. Daarop raakte alles in een stroomversnelling en vandaag kondigde Chelsea officieel de komst van Sarri aan. “Ik ben heel blij om naar Chelsea en de Premier League te komen”, aldus de kersverse manager The Blues. “Het is een opwindende nieuwe uitdaging. Ik kijk ernaar uit om de spelers te ontmoeten en met hen te werken. Ik hoop dat we de fans kunnen entertainen en trofeeën winnen. Dat verdient deze club.”

Bij Chelsea zijn ze opgetogen met hun nieuwe coach. “We zijn vereerd Maurizio te verwelkomen en kijken ernaar uit om zijn filosofie bij Chelsea te zien”, aldus directeur Marina Granovskaia. “Zijn Napoli speelde het aantrekkelijkste voetbal van Europa, en zijn methoden maken spelers duidelijk beter.”

