Zo kroont Romelu Lukaku zich alsnog tot topschutter van het WK

De bronzen medaille is het belangrijkste goed dat vanmiddag in Sint-Petersburg (16.00 uur) op het spel staat. Maar België - Engeland staat ook een beetje in het teken van de strijd om de topschutterstitel van het WK. Lees hier hoe Romelu Lukaku alsnog de Golden Boot in zijn bezit krijgt.

Volgens hun coaches is geen van beiden er echt mee bezig. Want anders had “Kane wel gevraagd om te spelen in de groepsmatch tegen België” – dixit Gareth Southgate – en was “Lukaku niet over de bal gestapt in die laatste minuut tegen Japan” – aldus Roberto Martinez. Maar net als de voorbije twee seizoenen in de Premier League gaat het voor de topschutterstitel op het WK tussen Harry Kane en Romelu Lukaku. De aanvoerder van Engeland heeft zes keer – waarvan drie strafschoppen en één bal die op zijn been afweek – gescoord, terwijl Romelu Lukaku aan vier stuks zit.

Maar als Lukaku er straks in slaagt om twee keer te scoren tegen de Engelsen en Thibaut Courtois geen enkele bal van Harry Kane binnen laat, is de kans groot dat de Golden Boot - de prijs die de topschutter van het WK in ontvangst mag nemen - naar Romelu Lukaku gaat. Want bij een gelijke stand geven de assists de doorslag en daarin doet Lukaku met zijn beslissende pass op Kevin De Bruyne tegen Brazilië beter dan Kane. Als ook de assists geen uitsluitsel verschaffen, dan wint de speler die het minst aantal minuten op het veld stond de trofee voor topschutter. Ook daarin is Lukaku (416 minuten) in het voordeel ten opzichte van Kane (483).

Kylian Mbappé en Antoine Griezmann (beiden drie goals) kunnen zich bij een hattrick ook nog tot topschutter kronen. De tweede en de derde in de topschuttersstand ontvangen een Silver Boot en een Bronze Boot.

Kroont Romelu Lukaku zich alsnog tot topschutter van de #FifaWorldCup2018?



Stand:

1. Harry Kane - 6 goals

2. Romelu Lukaku - 4 goals



Bij gelijke stand gelden deze criteria:

1. Meeste assists (Lukaku 1 - Kane 0)

2. Minste speelminuten (Lukaku 416 - Kane 483) — Gert Gysen (@gertgysen) 14 juli 2018

Stand (in vet de spelers die nog in actie komen):

1. Harry Kane (ENG) - 6 goals

2. Romelu Lukaku (BEL) - 4

3. Denis Cheryshev (RUS) - 4

4. Cristiano Ronaldo (POR) - 4

5. Artem Dzyuba (RUS) - 3

6. Antoine Griezmann (FRA) - 3

7. Yerry Mina (COL) - 3

8. Diego Costa (SPA) - 3

9. Edinson Cavani (URU) - 3

10. Kylian Mbappé (FRA) - 3