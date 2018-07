Wat een intrede! Ex-speler Antwerp en OHL haalt de Michael Jackson in zich naar boven bij ontgroening

Het is een traditie als je nieuw bent bij de club: een liedje zingen voor de voltallige selectie. Bij de meesten is dat een ongemakkelijk momentje rechtstaand op een stoel, maar niet zo bij John Bostock. Die haalde de Michael Jackson in zich naar boven en zette een geweldige performance neer.

De middenvelder verliet de Franse tweedeklasser Lens voor eersteklasser Toulouse en werd daar eveneens aan het ritueel onderworpen. De Engelsman heeft echter gevoel voor entertainment en dat hebben zijn nieuwe ploegmaats meteen geweten. Bostock koos voor “Billie Jean” van Michael Jackson en dat ging gepaard met heel veel show. We schatten de dansmoves van de speler nog wel hoger in dan zijn zangkunsten, maar hij weet in ieder geval wel een zaal mee te krijgen. Respect!