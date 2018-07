Italië schiet vissersboot met 450 migranten dan toch te hulp

Italië is de 450 migranten aan boord van een vissersboot op de Middellandse Zee dan toch te hulp geschoten. De migranten zijn zaterdagochtend overgestapt op een Italiaans schip en een schip van de Europese grensbewakingsdienst Frontex, zo meldt het persagentschap Ansa.

Volgens Ansa zijn inmiddels acht vrouwen en kinderen wegens hun precaire gezondheidstoestand door de Italiaanse kustwacht overgebracht naar het eiland Lampedusa. Of ook de overige migranten naar Italië worden gebracht, is vooralsnog onduidelijk.

Italië en Malta lieten vrijdag allebei verstaan dat ze niet bereid waren om de migranten op te vangen. Beide landen startten een nieuwe ruzie over de vraag wie er nu verantwoordelijk was voor het schip. Sinds de intrede van de radicaal rechtse Lega van Matteo Salvini in de regering speelt Italië het hard en weigert het ngo-schepen met op zee geredde migranten te laten aanmeren in zijn havens.

Route naar Lampedusa

Volgens Italiaanse media gaat het dit keer om een grote vissersboot, die vanuit Libië vertrok en tot op enkele zeemijlen van het eiland Linosa nabij Lampedusa raakte. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Sinds enige tijd zetten mensensmokkelaars de migranten vooral op overbevolkte sloepen en rubberboten, die helemaal niet uitgerust zijn om de Middellandse Zee over te steken.

Dat er nu weer grotere schepen met migranten quasi de hele oversteek maken, duidt er volgens Italiaanse commentatoren op dat “de route naar Lampedusa” weer geopend is. Mensensmokkelaars zouden daarmee reageren op de nieuwe ontwikkelingen op de migratieroutes.