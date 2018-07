Zo willen de Thaise jongens uit de Thuam Long-grot de gestorven duiker eren

Nu de Thaise jongens veilig en wel genezen van de traumatische dagen in de ondergelopen Tham Luang-grot, zijn ze dankbaar voor het leven, maar droevig over het lot van de overleden duiker. Saman Kunan (38), de voormalige commando van de Thaise marine, stierf toen hij vast kwam zitten tijdens de gevaarlijke route. De jonge voetballers en hun familie hebben nu een speciale manier bedacht om de man te eren.

Saman Kunan tijdens de reddingsactie.

Saman Kunan (38) was een dapper man, die zijn strepen al verdiend had tijdens zijn tijd bij de Thaise marine. Toen het nieuws van de verdwenen jongens bekend werd, aarzelde hij geen seconde om hen vrijwillig te hulp te schieten. Met gevaar voor eigen leven ging hij mee met de eerste duikers tijdens een nachtelijke expeditie, om essentiële bevoorradingen achter te laten op cruciale plekken in de grot.

Maar op de terugweg liep het mis. “Nadat hij een voorraad zuurstofflessen had bezorgd, kwam hij op de terugweg zuurstof tekort”, zei de vicegouverneur van de provincie Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck. “Hij verloor het bewustzijn, toen hij vast kwam te zitten. Zijn duikpartner probeerde hem nog te helpen en terug te brengen”, zei het hoofd van de commando’s van de marine, Apakorn Yookongkaew. Een reanimatiepoging mislukte.

Gezond en wel

Dankzij het offer van de duikers maken de jongens zelf het na een driedaagse complexe reddingsactie relatief goed. Alle twaalf tieners en hun 25-jarige coach werden veilig en wel bevrijd. Al moeten ze zich wapenen tegen de belangstelling van de buitenwereld en de naschok van het trauma. Fysiek zijn ze echter al voldoende aangesterkt en is er geen sprake van infecties of ziektes. Dat kon de wereld zien, op een video vanuit het ziekenhuis.

De jongens zien er gezond en gelukkig uit, al moeten ze nog oppassen voor infecties.

De twaalf jonge Thaise voetballers en hun coach mogen donderdag het ziekenhuis in de noordelijke provincie Chiang Rai verlaten. Dat heeft de minister van Volksgezondheid zaterdag meegedeeld. “De dertien ‘Everzwijnen’ (naam van hun voetbalclub, nvdr) verkeren in een goede fysieke staat. Hun moreel is goed. Ze zullen samen het ziekenhuis verlaten”, zo verklaarde minister van Volksgezondheid Piyasakol Sakolsattayatorn tijdens een persconferentie.

Lof is prioriteit

Maar wanneer de jongens klaar zijn om naar buiten te gaan, zullen ze maar een korte tijd thuis doorbrengen. Volgens Banphot Konkum, de vader van de 13-jarige voetballer Duangpetch ‘Dom’ Promthep, zullen zijn zoon en diens vrienden van het White Bear voetbalteam er prioriteit van maken om de gestorven duiker te eren. “Ze zullen wanneer ze er klaar voor zijn allemaal als monnik in het klooster gaan, zoals de boeddhistische traditie het voorschrijft. Op die manier tonen ze de hoogste vorm van respect voor het offer van Saman Kunan.”

Wanneer en voor hoe lang dat dan precies zal zijn, is nog niet bekendgemaakt. “We zijn de datum nog aan het overleggen en we zullen de actie starten van zodra alle families er klaar voor zijn”, aldus Banphot Konkum. Hun verblijf in bij de monniken kan tijdelijk zijn, maar voor wie wil is het ook een gelegenheid om langdurig het trauma te verwerken.

“Van nu af aan moeten de jongens er alles aan doen om een goed persoon te zijn”, zei de grootmoeder van Dom. “Ik zal mijn kleinzoon zeggen dat hij alle Thaise mensen moet bedanken, en dat hij ook alle internationale steun moet appreciëren. Zonder de Thaise marine, de gezaghebbers en alle reddingsmedewerkers zou hij er vandaag niet meer geweest zijn. Hij zou zijn oma niet meer zien en oma zou zijn gezicht niet meer kunnen zien. Vanaf nu moet hij dankbaar zijn.”

Koninklijke begrafenis

De Thaise koning Rama X liet meteen laten weten dat de volksheld een koninklijke begrafenis kreeg. Postuum promoveerde hij de marinier ook tot luitenant en Kunan zal het Grote Kruis voor Ridders in de Hoogste Order van de Witte Olifant mogen dragen. Tijdens het verplaatsen van zijn lichaam kwamen talloze soldaten en officieren hem een laatste groet brengen.

