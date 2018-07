Jongen (17) vermist na zwempartij in meer van Bütgenbach: “We verwachten het ergste”

Een jongeman van 17 uit Verviers is sinds vrijdagavond vermist in het meer van Bütgenbach, in Duitstalig België. Dat bevestigt burgemeester Emil Dannemark. De jongen was op het moment van zijn verdwijning buiten de bewaakte zone terug naar de oever aan het zwemmen. De politie speurt het meer nu af met een sonarboot.

De jongeman ging vrijdag met zijn familie zwemmen in het meer van Bütgenbach. De jongen was op het moment van zijn verdwijning terug naar de oever aan het zwemmen in een onbewaakte zone van het meer, toen enkele familieleden plots merkten dat hij er niet meer was.

De familie verwittigde de politie, waarna het meer werd afgespeurd. Dat gebeurde onder meer met een drone, maar de jongen werd niet teruggevonden. De zoektocht is zaterdag hervat met een sonarboot uit Zeebrugge. “We verwachten het ergste, gezien het aantal uren dat al is verstreken sinds zijn verdwijning”, zegt burgemeester Dannemark.