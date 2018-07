Standard stalt ook jonge middenvelder Déom bij MVV

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Ook Standard-verdediger Jérôme Déom moet het komende jaar ervaring opdoen bij MVV in de Nederlandse tweede klasse. De negentienjarige middenvelder wordt door de Rouches een seizoen uitgeleend aan de club uit Maastricht, zo raakte vrijdag bekend.

Déom volgt zo het voorbeeld van Dimitri Lavalée, die door Standard ook een jaar wordt verhuurd aan MVV. In geen van beide huurovereenkomst zit een aankoopoptie.

“Met Jérôme voegen we een creatieve middenvelder toe aan onze selectie. Jérôme is balvast en heeft de potentie om spelbepalend te zijn. Maar met zijn 19 jaar is hij nog jong. Voor Déom geldt dan ook hetzelfde als voor Lavalée: de stap maken vanuit een talentvol elftal en een talentvolle competitie naar een competitief elftal in een competitie waar er grote belangen op het spel staan”, klinkt het op de website van MVV.

Het jeugdproduct van de Luikenaars maakte in 2016 op zeventienjarige leeftijd zijn officieel debuut voor Standard in de play-off 2-wedstrijd tegen Waasland-Beveren.