Inbreker steekt Ring te voet over om te ontsnappen aan politie

Aartselaar / Antwerpen - De Antwerpse politie wist vrijdagavond een auto-inbreker op te pakken na een gevaarlijke achtervolging. De 40-jarige dief probeerde te ontkomen door te voet de Antwerpse Ring over te steken en verborg zich later zelfs in de middenberm langs de snelweg. Hij werd opgepakt en naar het cellencomplex aan de Noorderlaan gebracht.

Het slachtoffer van de auto-inbraak kon de dief op heterdaad betrappen aan zijn wagen in de Camille Huysmanslaan. Hij sprak een voorbij rijdende patrouille aan, die even later in de omgeving van de wagen een man aantrof die voldeed aan de omschrijving van het slachtoffer.

De politie maande de man aan om te stoppen, maar die zette het op een lopen. Aan de Jan Van Rijswijcklaan richting de binnenstad liep de man de trappen af in de richting van de Antwerpse Ring, sprong over een metalen balustrade en stak de snelweg over.

“Die levensgevaarlijke handeling deed ons de achtervolging staken maar we verloren de man niet uit het oog”, zo liet de politie weten. Terwijl er andere interventieploegen onderweg waren, stak de man ook nog de spoorlijn over en verstopte hij zich vervolgens in de middenberm langs de snelweg. Daar werd hij tot zijn eigen verrassing even later wel gevat.

De buit, die de dief had weggegooid tijdens zijn vlucht werd, met enkele beschadigingen, teruggevonden. Bij de wilde achtervolging scheurde een inspecteur zijn broek en liep hij enkele oppervlakkige schaafwonden op. De dief van 40 jaar werd gearresteerd en meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.