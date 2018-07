Het kan niet altijd even vlot gaan: Fransen knoeien erop los tijdens defilé voor nationale feestdag

Ze staan dan wel in de grote WK-finale zondag, het gaat duidelijk niet allemaal even vlot voor Frankrijk. Het defilé op de Chaps-Elysées had een toonbeeld van discipline en militaire sterkte moeten zijn, maar de parade voor de nationale feestdag zat vol met geknoei.

Zaterdag zou de driekleur boven de hoofden van de enthousiaste toeschouwers verschijnen, wanneer er negen vliegtuigen in een indrukwekkende formatie blauw, wit en rood zouden uitstoten. Ook al kost dat vast veel geld en planning, één vliegtuig had blijkbaar even zijn kleur vergeten te checken. Met als gevolg: een pijnlijk verkeerde Franse vlag in de lucht.

Foto: EPA-EFE

Ongeval voor de neus van Macron

Maar ook tijdens de parade van de motors liep het mis. Het had nochtans een hoogtepunt moeten worden. “Voor de eerste keer zullen de 3 eenheden van de Republikeinse Garde, te paard, te voet en gemotoriseerd samen een speciale formatie volgen”, kondigde het Franse ministerie van Defensie eerder nog fier aan op zijn Twitter-account.

Het hoogtepunt eindige echter op de grond. Vlak onder de Obelisk op de Place de la Concorde ging één motard pijnlijk de fout in, vlak voor de ogen van de presidentiële tribune. De speciale formatie eindigde op de grond, toen één van hen een verkeerde bocht nam. Twee motors eindigden op de grond, al geraakte er door de lage snelheid gelukkig niemand gewond. Alleen het Franse ego liep deuken op vlak voor de neus van president Macron.

Foto: AFP

Foto: AFP

Steeds pracht en praal

Het kon het humeur van de Franse president Emmanuel Macron niet bederven. Om de banden tussen zijn land en Azië aan te halen, had hij voor zijn tweede défilé als staatshoofd de Singaporese premier Hsien Loong en de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono uitgenodigd als eregasten. Zij konden in totaal bijna 4.300 militairen, 220 voertuigen, 250 paarden, 64 vliegtuigen en 30 helikopters bewonderen.

In Parijs zijn dit weekeinde zo’n 12.000 ordehandhavers op de been. Er is niet enkel het défilé, de Franse nationale voetbalploeg speelt zondag ook de finale van het WK voetbal in Rusland. De autoriteiten verwachten zich aan een groots volksfeest indien het Franse elftal Kroatië kan verslaan en het land een tweede eindzege kan bezorgen.

Een indrukwekkende stunt die niet misliep. Foto: AP