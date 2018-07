Opmerkelijke statistiek: Engeland trapte niet één keer per match op doel (maar scoorde al wel 12 keer)

België wil straks tegen Engeland de derde plaats pakken op het WK, waarmee ze beter zouden doen dan de zo geroemde generatie van Mexico ‘86. In de groepsfase klopten de Rode Duivels The Tree Lions al eens, al staan er om 16u twee heel andere ploegen op het veld. Harry Kane en Romelu Lukaku strijden in die match ook op de topschutterstitel. Dat Kane er al zes gescoord heeft, is eigenlijk een half mirakel te noemen.

De Britse aanvoerder is een doelpuntenmaker pur sang. In de Premier League wist hij al twee keer de Golden Boot te winnen, afgelopen seizoen deed enkel ene Mo Salah de netten meer trillen dan aanvalsleider van Tottenham. Ook bij Engeland is Kane weer goed bij schot. De spits wist als zes keer raak te treffen. Dat is gemiddeld één doelpunt per wedstrijd.

Opmerkelijk, want volgens Times trapten The Tree Lions over hun zes matchen heen gemiddeld niet één keer op doel. 0,9 doelpogingen noteerde de krant. Enkel Iran deed slechter. Ter vergelijking: de Rode Duivels schoten gemiddeld 4,7 keer op doel op dit WK. Een wereld van verschil, al scoorde België niet zo veel meer: 414 doelpunten tegenover 12 voor de Engelsen. De meeste bedrijvige ploeg was Brazilië, met gemiddeld 6,4 pogingen binnen het kader.

Hoe kan dat dan, met amper zes schoten op doel (waarvan één afweek op Kane’s voet) in tien uur voetbal toch het dubbel aantal goals scoren? Dat heeft alles te maken met de sterkte van Engeland op stilstaande fasen, strafschoppen en de manier van berekening van Times. De berekende kansen komen uit ‘open play’, de bal moet dus in het spel zijn. Rechtstreeks doelpunten uit hoekschoppen en vrije trappen tellen niet mee. En laat Engeland net daar heel bedreven in zijn. Bovendien benutte Kane ook al drie strafschoppen, die eveneens niet meetellen in de berekening.

For those asking, this article details the 6 OP shots referenced in the graphic, match by match.https://t.co/QIwTWEmzgq pic.twitter.com/QzvKdrwnNr — Nick Harris (@sportingintel) 14 juli 2018

Aanvallend kan het dus nog heel wat beter bij Engeland, de Rode Duivels creëren overduidelijk meer uitgespeelde kansen. Het blijft wel opletten voor de stilstaande fasen. Tegen Frankrijk lieten ze zich ringeloren op een hoekschop, en de Engelsen zijn daar op dit WK de beste in.