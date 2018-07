Nederlander doodgeslagen op Mallorca: verdachte opgepakt

Er is een verdachte opgepakt in de zaak van Wouter van Luijn, de 34-jarige Nederlandse filmmaker die overleed na in elkaar te zijn geslagen op Mallorca. Dat meldt de lokale krant Ultima Hora. De man ontkent er iets mee te maken te hebben en was naar eigen zeggen diegene die het slachtoffer had zien liggen.

Van Luijn werd vrijdagochtend rond vijf uur aangevallen door vijf personen bij een opslagplaats voor brandstof in de wijk Son Ferriol (ten noorden van de luchthaven van Palma de Mallorca). Volgens lokale media werd hij bewusteloos geslagen en gevonden door een automobilist. Die zou Van Luijn naar het Academisch Ziekenhuis Son Espases hebben gebracht. Maar Van Luijn bezweek kort nadat hij daar aankwam. Over de oorzaak van de vechtpartij is niets duidelijk.

De automobilist is nu opgepakt. In een eerste verhoor zou hij verklaard hebben dat hij op weg was naar La Milana, de weg die de wijken Son Banya en Son Ferriol met elkaar verbindt. Aan de rand van de weg, aan een pakhuis, zou hij het slachtoffer hebben zien liggen. Er zouden toen nog vier à vijf personen rond hen hebben gestaan. Toen de man claxonneerde, vluchtten het groepje weg.

Het is nog niet duidelijk waarom de bestuurder werd opgepakt. Mogelijk omdat hij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd: in tweede instantie zou hij een andere vindplaats hebben genoemd.

No go-area

Van Luijn was met zijn vader op Mallorca: voor zover bekend waren ze daar op vakantie. Of de vader van Van Luijn erbij was toen zijn zoon werd aangevallen, is onduidelijk.

De aanvallers zouden te zien zijn op beelden van een bewakingscamera. Het onderzoek richt zich ook op een krottenwijkje anderhalve kilometer ten zuiden van de plek waar de Nederlander is aangevallen. Die wijk, Son Banya, is berucht vanwege de drugshandel (’de supermarkt van de drugs’) en staat bekend als ‘de gevaarlijkste plek van Mallorca’, een no go-area die binnenkort volledig gesloopt zou worden door de gemeente. Op de plek waar Van Luihn gevonden is komen de junks om hun drugs te consumeren, aldus de eigenaar van de grond, die ze er dagelijks aantreft en zijn schuur met een hek heeft moeten omringen.