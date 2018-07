Gary Lineker trekt zijn staart in: “Niemand dacht écht dat we het WK zouden winnen”

Wekenlang was er in Engeland niet aan te ontsnappen. “It’s coming home”, klonk het tot vervelens toe. De jonge Engelse ploeg zou de wereldbeker naar huis nemen, naar het land waar het voetbal (volgens de Britten althans) werd uitgevonden. Het zelfvertrouwen was groot bij de Engelsen, zeker toen Adnan Januzaj er met een héérlijk doelpunt voor zorgde dat The Tree Lions in de makkelijke tabelfhelft kwamen te zitten. Maar na de uitschakeling draaien ze plots hun kar: “Het was maar een leuk liedje.”

Match of the Day-presentator Gary Lineker opperde na de nederlaag tegen België om Januzaj uit te roepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Door zijn goal kreeg Engeland een op papier makkelijker programma, de weg naar de finale lag open. Maar tegen Kroatië liep het in de halve finales alsnog mis.

Het kwam Engeland (en Lineker) op hoongelach te staan en de voormalige Engelse international trekt zijn staart nu in. “Beste niet Engels voetbalfans. Football’s coming home is een grappig lied dat het gebrek aan succes van ons voetbalteam in de voorbije decennia benadrukt. Niemand dacht écht dat we het WK zouden winnen. Ik begrijp waarom je zou denken dat het arrogantie was, maar het is meer ons zelfrelativerend gevoel voor humor.”

Dear non English football fans.

Football’s coming home is a fun song highlighting the lack of success of our football team for decades. No one really thought we’d win it. I totally get why you might think it was arrogance, but it’s more our self deprecatory sense of humour. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14 juli 2018

Na de uitschakeling van Engeland werd het internet overspoeld met tweets die naar het liedje verwezen. Van “It’s not coming home” tot “They’re going home”, de voetbalfans hadden er plezier in. Drie Belgen gingen nog een stapje verder en pakten uit met een briljante en hilarische parodie.

