Twaalf Russische spionnen officieel aangeklaagd wegens gesjoemel met Amerikaanse verkiezingen

Er zijn twaalf Russische inlichtingenofficieren aangeklaagd voor het hacken en lekken van de e-mails van Democratische politici tijdens de presidentiële verkiezingscampagne van 2016. Dat heeft een Amerikaanse federale rechtbank beslist.

“Het internet laat buitenlandse vijanden toe om de Verenigde Staten aan te vallen in nieuwe en onverwachte manieren”, verklaarde Rod Rosenstein, adjunct-minister van Justitie en de (plaatsvervangende) hoogste openbare aanklager van de VS, vrijdag. Hij referereerde ook nog eens naar de aanslepende “pot verwijt de ketel”-discussie tussen Democraten en Republikeinen. “De schuld van de inmenging in de verkiezingen ligt bij de criminelen die zich gemoeid hebben met die verkiezingen.”

Robert Mueller. Foto: AFP

De twaalf aanklachten werden ingediend door Robert Mueller, de speciale raadgever die al maanden onderzoek voert naar een mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen en een mogelijke link met president Donald Trump of zijn team.

Het nieuws van de klachten raakte bekend op het moment dat Donald Trump arriveerde op Windsor Castle, waar hij de Britse Queen zou ontmoeten. Maandag staat een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin op het programma. “Ik heb Trump van de klachten op de hoogte gesteld”, aldus Rosenstein.

De twaalf Russen zijn allemaal medewerkers van de GRU, een militaire inlichtingendienst. “Ze hebben online met meerdere Amerikanen gecorrespondeerd, inclusief met een medewerker van de Trump-campagne.”

Roger Stone, een jarenlange adviseur van Trump, bekende eerder al dat hij berichten had uitgewisseld met een van de personen die nu beschuldigd worden. Hij ontkent echter dat hij de ware identiteit van de persoon wist.