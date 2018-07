Sportvliegtuigje crasht na landing op luchtmachtbasis Koksijde: twee inzittenden lichtgewond

Koksijde - Op de luchtmachtbasis van Koksijde is zaterdagmiddag een sportvliegtuig gecrasht na de landing. De twee inzittenden, een man en een vrouw, liepen slechts lichte verwondingen op.

De Brandweer Westhoek werd iets na 13 uur opgeroepen, nadat het vliegtuigje tijdens het landen naast de landingsbaan terechtkwam. Het toestel ging aan hoge snelheid over de kop en belandde uiteindelijk op zijn dak in een aardappelveld. De mannelijke piloot en zijn vrouwelijke passagier werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne. Ook de militaire brandweer kwam ter plaatse en blijft stand-by tot het vliegtuig weggetakeld is.