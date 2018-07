In België gestolen Mercedessen teruggevonden in Nederland dankzij gps-tracker

De Nederlandse politie heeft vrijdagavond in het Brabantse Den Bosch en het nabijgelegen Vught drie in België gestolen Mercedessen teruggevonden. Een 22-jarige man werd aangehouden voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de diefstallen.

De Nederlandse politie kreeg vrijdag een tip “dat enkele in België gestolen wagens in Den Bosch en Vught zouden staan” en ging ter plaatse. In Vught vonden ze twee gestolen wagens terug, in Den Bosch één. Daar werd ook een 22-jarige man gearresteerd “die er mogelijk iets mee te maken heeft”.

Volgens het Brabants Dagblad gaat het om drie Mercedes GLC-wagens die in de nacht van donderdag op vrijdag van een opslagterrein in de omgeving van Luik werden gestolen. De wagens werden naar verluidt teruggevonden dankzij een gps-tracker.