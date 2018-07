Laura (25) sterft 2 dagen voor huwelijk na strijd tegen kanker: “Er is geen juist moment, maar dit is zo droevig”

Samen met haar toekomstige echtgenoot keek Laura Barry uit naar de mooiste dag van haar leven, maar haar trouwfeest zal ze nooit mogen meemaken. De jonge vrouw stierf donderdagnacht twee dagen voor haar huwelijk. “Ze was zo’n inspirerende vrouw, het is onwerkelijk dat ze nu is heengegaan”, reageert haar beste vriendin Gemma Tutty aan The Racing Post.

Jarenlang lag de wereld aan de voeten van Laura Barry, een beloftevolle jockey. Haar carrière nam een snelle vlucht, terwijl ze hard werkte om hogerop te raken. Toen ze ook nog eens de man van haar leven vond, kon haar geluk niet op. Het duurde dan ook niet lang of Laura maakte plannen om te trouwen met haar geliefde Ben Hamilton.

Maar haar prachtige leven werd bruusk verstoord, toen ze twee jaar geleden plots pijn kreeg in haar been. Dapper probeerde ze te genezen, maar het verdict van de dokters was hard: de jonge vrouw had een zeldzame agressieve vorm van kanker. De ziekte tastte haar zenuwen in haar ruggenwervel aan, met verschrikkelijke gevolgen. De kanker verspreidde zich razendsnel in het lichaam van de jonge vrouw, die langzaamaan alles verloor: haar energie, haar haren en later ook haar gevoel in haar linkerbeen. Chemotherapie mocht niets baten.

Inspirerend

Ondanks alles zette Laura door. Ze vocht en streed om de kanker niet te laten winnen. Ondanks de gedeeltelijke verlamming en het verminderde gevoel in haar zenuwen, kon ze zelfs nog meespelen tijdens wedstrijden als jockey. Niets kon haar passie aan de kant schuiven, niemand wilde het haar afnemen. The Injured Jockey Fund betaalde haar ziekenhuisrekeningen en haar familie steunde haar in elke stap die ze wou nemen.

Ook toen het koppel besloot dat ze wilden trouwen, was het alle hens aan dek. Iedereen werkte eraan mee om er een geweldige dag van te maken. De gasten waren klaar, de trouwjurk was gekozen, de locatie was versierd. Maar het mocht niet baten: Laura zou zaterdag niet halen. Donderdagnacht stierf ze zachtjes in het bijzijn van haar toekomstige echtgenoot.

Lof

“Ze had een geweldige en prachtige persoonlijkheid. Ze is waardig heengegaan”, zei haar baas Richard Fahey aan de Racing Post. Ook haar beste vriendin en collega Gemma herdenkt haar met veel liefde: “Ze was zo dapper en ze heeft gevochten tot het bittere eind. Ik kan niet trotser zijn dan wanneer ik haar mijn beste vriendin mag noemen. Er is nooit een juist moment om te sterven, maar dit is zo droevig. Ze had haar huwelijk nog moeten meemaken...”