Meer dan 30 miljoen Iraniërs omzeilen internetverbod

Meer dan 30 miljoen Iraniërs slagen erin het internetverbod in het land te omzeilen, aldus de Iraanse procureur-generaal Abdolsamad Chorramabadi. Ze gebruiken VPN-verbindingen om de sinds mei door de grondwet verboden chatdienst Telegram toch te gebruiken.

Chorramabadi stelde minister van Communicatie Mohammad-Javad Azari Jahromi deels verantwoordelijk. De 36-jarige Jahromi, de jongste minister in de Iraanse regering, noemde het internetverbod al absurd. In de 21e eeuw is het volgens de minister onmogelijk de toegang tot informatie aan mensen te ontzeggen.

Telegram en andere sociale netwerken, zoals Instagram, Twitter en Facebook, bezorgen het establishment in Iran al jaren hoofdpijn. Bij protesten tegen de regering werd het internet uiteraard als een belangrijk communicatiemiddel gebruikt. Berichten, foto’s en video’s van de protesten werden onder Iraniërs verspreid, maar bereikten zo ook de rest van de wereld.