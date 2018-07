Nog één goaltje: “Zouden ze bij Krëfel al aan het bibberen zijn?”

Elektroketen Krëfel beloofde in de aanloop naar het WK aan alle klanten die een nieuwe televisie kochten dat ze hun geld zouden terugkrijgen als de Rode Duivels in Rusland 15 doelpunten maakten. Wel, met het vroege doelpunt van Thomas Meunier in de troostfinale tegen Engeland komt dat totaal wel héél dichtbij. Op Twitter maken veel klanten zich dan ook vrolijk over de doelpuntenproductie van de Duivels...

Krëfel beloofde meer specifiek om de aankoopprijs van toestellen van minstens 55 inch, tussen 26 april en 17 juni gekocht in een Krëfel-winkelpunt of op de website van Krëfel, terug te betalen in aankoopbonnen. Volgens Bernard Hubert, communicatieverantwoordelijke van de keten, gaat het “enkele duizenden” klanten. Maar spijt van de actie heeft Krëfel volgens Hubert “absoluut niet”. “Sterker nog: we gingen er van in het begin vanuit dat de Rode Duivels meer dan 15 keer zouden scoren. We zijn erop voorbereid.” Lees: ze hebben een verzekering afgesloten die de financiële kater zal verzachten.

Voor alle duidelijkheid: ondanks het verlies in de halve finale tegen Frankrijk, tellen ook doelpunten in de troostfinale tegen Engeland mee. Voor de wedstrijd klonk het bij Krëfel dan ook dat de Duivels “nog minstens twee keer moeten scoren, omdat ze nu veertien keer gescoord hebben. Eventuele penalty’s tellen niet mee, doelpunten tijdens de verlengingen wel.”

Goal van Meunier

Maar zolang moesten zenuwachtige Krëfel-klanten niet wachten: Thomas Meunier opende al na een paar minuten de score tegen Engeland en bracht het totaal zo op vijftien goals. Nog één doelpuntje dus...

Bij #krefel houden ze hun hart vast.

