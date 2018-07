Koning Filip “voor het eerst sinds lang” in Londen voor herdenkingsceremonie Tweede Wereldoorlog

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zaterdag in Londen een traditionele herdenkingsceremonie bijgewoond voor de Belgen gesneuveld tijdens de twee wereldoorlogen. Behalve het koningspaar waren ook militaire detachementen en Belgische en Britse veteranen ter plaatse.

Deze ceremonie wordt al 84 jaar in Whitehall gehouden, de zaterdag voor de Belgische nationale feestdag. Dit jaar werd de plechtigheid verplaatst van de Cenotaaf op Whitehall, naar de Horse Guards Parade, een paar honderd meter verder. Het is de eerste keer sinds lang dat de Belgische vorst deze ceremonie bijwoont.

Het Belgische leger mag, als enige krijgsmacht ter wereld van een niet-Gemenebestland, in uniform en gewapend in de straten van Londen defileren. Dat privilege werd in 1934 door de Britse koning George V toegekend, ter nagedachtenis van zijn neef, koning Albert I en uit erkentelijkheid voor de heldenmoedmoed en het offer van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog.