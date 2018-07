Chef Voetbal Ludo Vandewalle bij de rust: “Meunier toont hoe hard we hem tegen Frankrijk hebben gemist”

1-0 bij de rust tussen België en Engeland. Een terechte voorsprong voor de Rode Duivels die domineren, op het tweede kwartier na. De vroege voorsprong na een knappe pre-assist van Lukaku, een even knappe voorzet van Chadli en een net zo knap doelpunt van Meunier is dus verdiend. Hazard gaat er wel voor en het publiek kiest massaal voor de attractieve Belgen. “Belgijé” galmt regelmatig door het stadion en de Engelsen werden op het einde van de eerste helft zelfs uitgefloten.

Los van zijn doelpunt toont Meunier dat we hem in de halve finale tegen Frankrijk goed hadden kunnen gebruiken. En niet alleen omdat hij dat doelpunt maakte. Hij is dynamisch en heerst op zijn rechterflank, met veelal een hoofdrol in de combinatie. Tielemans, verrassend aan de aftrap, zit ook goed in de wedstrijd. Lukaku oogt minder scherp dan zijn rechtstreekse tegenstrever Maguire en miste op aangeven van De Bruyne de kans om Kane te verontrusten voor die topschutterstitelOpvallend: Chadli is uitgevallen en de bondscoach bracht Vermaelen in. Daarmee verklapt hij zijn plan B van tegen Frankrijk en geeft hij zijn oordeel over de invalbeurt van Carrasco, die dus op de bank moet blijven, tegen datzelfde Frankrijk.

Het gaat dus wel goed voor de Belgen. Let wel, we gaan de intensiteit van deze wedstrijd niet overroepen. Het gaat er gezapig aan toe, gelukkig minder gezapig als in die groepswedstrijd maar veel druk op de bal zien we niet. Zo lijkt het soms dat de Duivels het record van het aantal passen in één wedstrijd – nu in handen van Spanje tegen Rusland – willen breken. Korte pasjes, tiki taka. Vasthouden nu.

Volg de tweede helft van België - Engeland hier LIVE.