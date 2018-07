Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Derde plaats is verdiend, spijtig van wissel Lukaku”

De Rode Duivels hebben hun derde plaats beet. Die is verdiend. De wedstrijd hing in evenwicht, vooral omdat de Rode Duivels het na de rust een beetje te rustig aan deden waardoor de Engelsen nog gevaarlijk kwamen opzetten. Hazard nam toen de twijfel weg. Lukaku zelf en bondscoach Martinez ontnamen de spits de kans om topschutter van het toernooi te worden. Spijtig.

Het was geen wedstrijd om duimen en vingers van af te likken. Het is ook al van 1974 geleden dat er zo weinig gescoord werd in de wedstrijd om de derde plaats. De intensiteit van deze wedstrijd dient ...