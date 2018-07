Het WK zit erop voor de Rode Duivels: Engeland werd in de strijd om de derde plaats geklopt met 2-0. Dit zijn onze punten.

Thibaut Courtois 7

Als Courtois geen doelman van het toernooi wordt, is dat omdat hij tegen de Engelsen geen werk kreeg. Controleerde in zijn zestien, kwam goed uit maar moeilijke reddingen had hij niet ...