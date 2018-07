Zo verliep de redding van de Thaise voetballertjes: “We roken hen voor we hen zagen”

Finaal werd het een reddingsoperatie uit het boekje. Duikers slaagden erin de 12 jonge Thaise voetballertjes en hun coach door meer dan 3 kilometer nauwe en onderstroomde tunnels in het Tham Luang-grottencomplex te dragen, trekken en zwemmen, terwijl miljarden mensen uit de hele wereld toekeken. Op basis van briefings van Thaise officials en interviews met zes Australische, Amerikaanse en Chinese duikers die betrokken waren bij de operatie kunnen we u nu gedetailleerd vertellen hoe de reddingsoperatie verliep.

De voetballertjes verdwenen op zaterdag 23 juni van de wereldbol, toen ze door hun coach op expeditie in het grottencomplex werden meegenomen. Het duurde meer dan een week alvorens ze op maandag 2 juli ontdekt werden door John Volanthen. De Britse duiker doet bij de BBC zijn verhaal: “De pers zegt dat we geluk hebben gehad dat we de jongens hebben teruggevonden, maar dat klopt absoluut niet. We volgden een vaste procedure: we doken tot we ergens kwamen waar er lucht was, en dan kwamen we boven om te roepen. Maar in dit geval konden we de kinderen ruiken voor we ze zagen of hoorden.”

“We waren gewoon heel blij dat we ze allemaal samen terugvonden, en dat ze allemaal in relatief goede gezondheid waren. Onze grootste vrees was de koude: sommige kinderen waren echt heel klein, dus onze grootste bezorgdheid was hoe ze de temperatuur zouden overleven. We hadden op dat moment ook geen eten bij, maar we waren al blij dat we hun humeur hadden kunnen verbeteren. Of ik zeker was dat ik hen zou terugzien? Sterker nog: ik heb het hen nadrukkelijk beloofd.”

Het zou volgens Ruengrit Changkwanyuen, de Thaise duiker die de coördinatie van alle duikteams verzorgde, duren tot donderdagavond 5 juli alvorens het plan om de jongens te redden vorm kreeg. Eén per één zouden de kinderen naar buiten gebracht worden terwijl ze elk begeleid werden door twee ervaren duikers. En niet iedereen was er op voorhand blijkbaar van overtuigd dat het plan dat zondagochtend in gang werd gezet zou werken. “Nadat iedereen levend buiten was, zaten we daar gewoon met ons hoofd te schudden”, aldus de Deense duiker Claus Rasmussen. “We weten totaal niet hoe of waarom het allemaal gelukt is, we zijn alleen blij dat dat het geval is.”