Rode Duivels flitsten bijna naar dé goal van het WK: een counter om van te smullen tegen Engeland

De Rode Duivels hebben geschiedenis geschreven. Ze wonnen de troostfinale met 2-0 van Engeland en pakten zo het brons op het WK, beter dan de vierde plek in 1986. Thomas Meunier en Eden Hazard scoorden, al had die eerste nog een tweede keer kunnen scoren. Na dé aanval van het WK.

We herinneren ons allemaal de fenomenale counter van de Rode Duivels tegen Japan, die voor het winnende derde doelpunt van Nacer Chadli zorgde. Maar die tegen de Three Lions was misschien nóg indrukwekkender. Een terugblik op het ei zo na mooiste doelpunt van dit WK!

1. Dembélé snoept de Engelsen de bal af in de eigen zestien, Kompany ziet Mertens vrij staan en bedient de aanvaller met een lobje.

2. Mertens tikt de bal achteruit naar Vertonghen, die een vlijmscherpe pass aflevert richting Hazard.

3. Hazard met een tikje naar Mertens, Mertens naar De Bruyne, De Bruyne met een hakje terug naar Mertens, Mertens terug naar De Bruyne.

4. De Bruyne heeft opties: rechts is Meunier, links Mertens en Hazard. Hij bedient uiteindelijk Mertens.

5. Mertens met een afgemeten voorzet naar Meunier, die de bal in één tijd op de slof pakt. Pickford redt knap. Nét geen doelpunt voor de eeuwigheid!