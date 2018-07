Dertien Congolese vissers gedood door Oegandese troepen

Het Oegandese leger heeft dertien Congolese vissers gedood, en meer dan 100 anderen opgesloten, volgens de Congolese autoriteiten.

Het is al enkele dagen onrustig tussen de twee landen. Reden is onenigheid over de grens tussen Oeganda en Congo op het Edwardmeer. “Er zijn in totaal 13 vissers gedood, maar we hebben nog maar drie lichamen gevonden”, aldus Pelo Kyakwa Muhindo, het hoofd van een provinciale delegatie die deelnam aan gesprekken over het grensconflict. De vissers werden, volgens de Congolees, op 5 juli gedood.

Eerder deze maand had Congo gezegd dat vier Oegandese soldaten en drie burgers gedood werden bij gevechten op het Edwardmeer met Congolese troepen. Dat geweld brak uit nadat de Congolese marine de vrijlating ging onderhandelen van enkele van de vissers die door Oeganda vastgehouden werden.

Een woordvoerder van het Oegandese leger weigerde eerder deze week de berichten over de doden en arrestaties te bevestigen of ontkennen.