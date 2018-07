Twee Palestijnse jongeren gedood bij Israëlische aanval op Gaza

Bij de Israëlische luchtaanvallen van zaterdagnamiddag zijn twee Palestijnse tieners gedood, heeft het ministerie van Volksgezondheid van de Gazastrook zaterdag gezegd. De luchtaanvallen volgden op een reeks nachtelijke luchtaanvallen, die er kwamen in de nasleep van confrontaties aan de grens tussen Israel en de enclave.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid was de dodelijke luchtaanval van zaterdagmiddag gericht op een appartement dat leeg was op het moment van de aanval. De doden zijn twee tieners van 15 en 16 jaar, die zich in de straat van het appartement bevonden. Het Israëlische leger zei in een verklaring dat het gebouw door Hamas werd gebruikt voor militaire doeleinden. Bij het geheel van luchtaanvallen van zaterdagnamiddag vielen 15 gewonden: twee in Rafa en dertien in Gaza-Stad.

Volgens luitenant-kolonel Jonathan Conricus, de woordvoerder van het Israëlische leger, gaat het om de belangrijkste operatie van de luchtmacht die sinds de oorlog van 2014 overdag in de Gazastrook werd uitgevoerd. “Hamas heeft een grens overschreden met zijn zogenaamde mars van de terugkeer, die in feite bestaat uit gewelddaden, aanvallen op de veiligheidshekken, raketbeschietingen naar het Israëlische grondgebied, en lanceringen van brandende ballonnen en vliegers”, aldus Conicus.

Sinds 30 maart protesteren de Palestijnen aan de grens tussen de Gazastrook en Israël voor het recht op terugkeer van de Palestijnen die van hun land werden verdreven bij de oprichting van Israël in 1948. Meer dan 4.000 mensen zijn sinds het begin van de demonstraties neergeschoten en minstens 141 Palestijnen werden gedood door Israëlisch geschut. Aan Israëlische zijde viel geen enkele dode.