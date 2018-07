Kleine smet op feestvreugde: Lukaku kan niet scoren en loopt na wissel meteen naar kleedkamer

De Rode Duivels werden voor het eerst in de geschiedenis derde op een WK voetbal, maar toch was er een kleine smet op de Belgische feestvreugde. Romelu Lukaku deed in de trootstfinale tegen Engeland nog een gooi naar de topschutterstitel op dit WK. Hij moest daarvoor minstens twee doelpunten maken in de troostfinale om voorbij Harry Kane te gaan, maar Big Rom was niet in zijn dagje en scoorde niet. Op het uur haalde bondscoach Roberto Martinez hem naar de kant voor Dries Mertens en een ontgoochelde Lukaku liep meteen richting de kleedkamer.