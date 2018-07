Ophefmakende beelden: agenten laten muntstuk bepalen of bestuurster wordt gearresteerd

Twee agenten uit de Amerikaanse staat Georgia zijn geschorst na een controversiële arrestatie van een bestuurster. Nadat ze de 24-jarige Sarah Webb tegenhielden vanwege roekeloos rijgedrag, lieten ze zowaar een muntstuk beslissen om te bepalen of ze al dan niet werd gearresteerd.

De bodycambeelden, afkomstig van de politie van Roswell, dateren reeds van april, maar pas sinds kort kwamen de beelden in het openbaar terecht. Aanvankelijk tikte politieagente Courtney Brown bestuurster Sarah Webb om een logische reden op de vingers. De jongedame reed veel te snel omdat ze vreesde dat ze te laat op haar werk zou aankomen. Ze volgde zonder problemen de instructies van de politie, gaf haar rijbewijs aan de agente en haalde haar autosleutels uit het contact.

Enkele minuten later, toen Brown en haar collega Kristee Wilson terugkeerden naar hun wagen, vond het vreemde tafereel plaats. Doordat ze op het moment van het incident niet over het materiaal beschikten om haar exacte snelheid te meten, besloten ze hun werkwijze over een totaal andere boeg te gooien. Een van de agentes haalde haar gsm boven en opende een app waarmee ze een digitaal muntstuk kon opgooien. Zo wilden ze beslissen of ze Webb al dan niet zouden arresteren. In het geval van kop werd de bestuurster opgepakt, bij munt toch vrijgelaten.

Spelletje

Althans, dat was de theorie. Toen het muntstuk munt aanduidde op de app, besloten ze alsnog om “politiecode 23” in te roepen, wat neerkomt op een arrest. Het einde van de bodycamvideo liet nog zien hoe de dame, onwetend van de controversiële praktijken, in de boeien werd geslagen en in de politiecombi moest plaatsnemen.

Afgelopen vrijdag reageerde Web op het incident bij NBC News. “Dit zijn mensen die ons horen te beschermen. Maar in plaats daarvan behandelen ze onze vrijheden en levens alsof het een spelletje is”, vertelde ze. “Het is verschrikkelijk dat er agenten zijn die zoiets doen.”

Intern onderzoek

Politiechef Rusty Grant deelde reeds mee dat beide agentes werden geschorst. Er is momenteel een intern onderzoek lopende. “Ik kon niet geloven wat ik zag om eerlijk te zijn”, reageerde hij. Voor Webb is het alvast duidelijk wat er met de personen in kwestie moet gebeuren. “Ik wil ze dat ontslagen worden. Ze hoorden niet met mijn vrijheid te spelen”, klonk het nog.