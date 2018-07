Hazard hint op vertrek: “Barcelona? Jullie kennen mijn voorkeur”, ook Courtois opent deur voor transfer

Vier keer was hij Man van de Match op dit WK. Eden Hazard mag terugblikken op een nagenoeg perfect WK. “Hier had ik vooraf voor getekend.” Na de wedstrijd tegen Engeland sprak Hazard openlijk over zijn toekomst bij Chelsea. “Na zes mooie jaren is het misschien tijd voor iets anders.”

Eden Hazard haalde eerst zijn medaille op, at dan een hamburger in de kleedkamer, nam de trofee voor Speler van de Match in ontvangst en was daarna de eerste Rode Duivel die de geschreven pers te woord stond. Wij vroegen hem over hem zijn toekomstplannen bij Chelsea dat met Maurizio Sarri net een nieuwe trainer heeft voorgesteld.

“Ik zag dat het officieel was maar we weten al enkele weken dat hij het is”, zei Eden Hazard. “Dries heeft me over hem gesproken (Sarri was Mertens’ coach bij Napoli, red.). Hij zei dat het een heel goeie coach is maar bij wie je hard moet werken. Een beetje zoals bij Antonio Conte dus.”

Maar de vraag is of Hazard wel ooit met Sarri zal werken bij Chelsea. De kapitein van de Rode Duivels hintte openlijk op een vertrek uit Londen. “Ik ga eerst op vakantie. Daar moet ik mezelf de juiste vragen stellen. Ik heb zes heel goeie jaren gehad bij Chelsea, misschien is het nu tijd voor iets anders. Maar ik ben niet de enige die kiest. Uiteindelijk zal ook Chelsea zijn zegen moeten geven.”

Hazard is vandaag 27. Dat is niet oud maar ook niet jong meer. Hij weet dat zijn beste jaren nu aanbreken. “In mijn carrière ben ik op een moment gekomen waarop ik kan vertrekken. Dit WK heeft me daar nog meer van overtuigd. Maar ik heb me ook altijd goed gevoeld bij Chelsea. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

Barcelona was de laatste club die in het geruchtencircuit aan Hazard werd gelinkt. “Alle clubs zijn ondertussen al de revue gepasseerd”, zei Hazard. “Binnen twee of drie dagen is het misschien Bayern. Ik weet niet welke clubs zich zullen melden, maar jullie kennen mijn voorkeur.”

Met die woorden nam Eden Hazard afscheid van de pers en verliet hij het stadion in Sint-Petersburg. En die voorkeur? Als u het ons vraagt zit Edinho nog steeds met Real Madrid in zijn hoofd. Ook na het vertrek van zijn idool Zinédine Zidane.

Thibaut Courtois: “Samen naar Madrid? Eden moet voor altijd bij mij blijven”

Net als bij Eden Hazard loopt over een jaar ook het contract van Thibaut Courtois af bij Chelsea. En net als bij Eden Hazard is er interesse van Real Madrid voor de doelman. “Op de ene plek ben ik bij mijn kinderen, op de andere niet.”

Coutois: "Alle opties liggen open"

Thibaut Courtois wandelde uit de kleedkamer met een welverdiende pizza margharita. En een bronzen medaille rond de nek. Nu het WK achter de rug is, kan hij vooruitblikken. Naar zijn toekomst bij Chelsea, of is het bij Real Madrid? “Ik heb gezegd dat ik alles zou opschuiven tot na het WK. Maar dat wil niet zeggen dat ik nu ik uit de kleedkamer kom, plots mijn toekomst ken”, lacht Courtois. “Zondag na de viering of maandag zal ik wel even contact opnemen met mijn manager om te horen wat er aan komt.”

Courtois houdt alle opties open. Hij zit met nog maar één jaar contract en na een zeer sterk WK in een luxesituatie. “Ja, wie zou er niet blij zijn in mijn situatie? Met nog maar één jaar contract na een WK. Of ik het koopje van de zomer ben? We zullen zien wat er komt. Maar alle opties liggen open. Ook bij Chelsea blijven. Ik ben daar nog altijd even graag. Maar het verschil is misschien dat ik op de ene plaats mijn kinderen heb (de kinderen van Courtois wonen in Madrid, red.) en op de andere plaats niet. Maar dat wil niet per se zeggen dat ik naar daar zal gaan. Ik moet gewoon zien waar ik me het beste bij voel.”

Is het een droom om samen met Eden Hazard naar Real Madrid te gaan? “Eden moet bij mij blijven. Voor altijd (lacht). Waar het ook is, ik neem Eden met mij mee. En hij neemt mij met zich mee.”

“Ik heb veel shit over me heen gekregen omdat ik mijn contractonderhandelingen tot na het WK wilde opschuiven. Maar ik ben mentaal sterk genoeg. En als je dan zo’n WK speelt, dan ga ik niet ontkennen dat er een mooie zomer kan aankomen.” Is het vertrekken of bijtekenen? “Neen, desnoods doe ik dat contract uit. De clubs zagen toch altijd dat spelers zich niet aan hun contract houden. Ik had getekend voor vijf jaar, dus ik ben bereid om vijf jaar te blijven. Maar ik denk niet dat een trainer een keeper met mijn kwaliteiten op de bank wil hebben.”

Courtois lijkt bij Chelsea aan het einde van een cyclus te zitten. “Of ik alles bereikt heb bij Chelsea? Nee, want ik heb de Community Shield nog niet gewonnen (knipoogt). En de Champions League. Maar ik ga er nu niet te veel over uitweiden. Misschien kan ik jullie in de nabije toekomst meer vertellen.”