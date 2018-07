Monsterscore in oefenmatch: Mirallas scoort vijf (!) keer, doelman ziet het bij 20ste tegengoal niet meer zitten

Everton heeft een wel héél opmerkelijke overwinning geboekt. De Toffees wonnen hun eerste oefenmatch onder nieuwe coach Marco Silva met 0-22 van de Oostenrijkse amateurclub ATV Irdning.

Kevin Mirallas keerde na een teleurstellende uitleenbeurt aan Olympiakos terug naar Engeland, maar mocht niet starten van zijn nieuwe trainer. Bij de rust stond Everton al 0-10 voor in Oostenrijk, waar Irdning een pijnlijke namiddag beleefde met onder andere een opmerkelijke owngoal..

So this is the team that Everton have beaten by 22 goals. pic.twitter.com/zhBFxM4Kex — Jœl (@Joelissimmo) 14 juli 2018

Mirallas viel in bij de rust en scoorde vier doelpunten op een kwartier tijd. Tien minuten voor affluiten deed onze landgenoot nog een vijfde keer de netten trillen. Ook zijn ploegmaats Cenk Tosun (4x), Oumar Niasse (4x) en Ademola Lookman (3x) waren goed bij schot.

| Here was Mirallas' second goal of the game. What has been your favourite goal so far? Let us know using #EFCLive.



Watch https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/csv47S1Cmd — Everton (@Everton) 14 juli 2018

Dat ze bij de Oostenrijkers vooral weinig zin hadden, bleek vijf minuten voor tijd toen Nikola Vlasic de 0-20 scoorde. Doelman David Gabriel voelde zich in de steek gelaten door zijn ploegmaats en deed niet eens meer zijn best om de bal tegen te houden. Pijnlijk...

The keeper clearly had enough in @Everton's 22-0 win pic.twitter.com/1tf8or1LKK — Oddschecker (@Oddschecker) 14 juli 2018