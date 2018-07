Hazard: “Ik excuseer mij bij Krefel”

Bij heel wat huisgezinnen heet hij vanaf nu Krefel Hazard. De kapitein van de Rode Duivels scoorde de zestiende goal voor België waardoor de winkel van huishoudtoestellen alle televisies die voor het WK bij hen gekocht werden integraal terugbetaalt. “Ik excuseer mij bij Krefel”, reageerde Eden Hazard met een brede grijns.

“Voor de wedstrijd had ik het er nog met Dries (Mertens) over gehad”, zei Hazard. “We zeiden dat we twee keer moesten scoren om aan meer dan vijftien te raken en dat hebben we gedaan.”

De eerste goal viel al na 4 minuten, de laatste pas tien minuten voor tijd. Heel wat Krefel-klanten sprongen een gat in de lucht toen Hazard Pickford klopte voor zijn 25ste goal bij de Rode Duivels.

“Het zou kunnen dat er enkele van mijn vrienden een tv gekocht hebben en nu hun geld terugkrijgen, maar ik denk het niet.”