“Eéntje wilde Middellandse Zee oversteken op binnenband van vrachtwagen”: Spanje redt 340 bootvluchtelingen

De Spaanse reddingsdiensten hebben zaterdag naar eigen zeggen meer dan 340 migranten op de Middellandse Zee gered. Een van hen wilde de oceaan oversteken op de binnenband van een vrachtwagen.

De Spaanse kustwacht zei 240 mensen op 12 boten gered te hebben. Tien boten in de Straat van Gibraltar en twee in de Alboranzee, die tussen Spanje en Marokko ligt. Een woordvoerder voegde eraan toe dat de Guardia Civil meer dan honderd andere migranten op de Middellandse Zee had gered.

Volgens een recente telling van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn sinds het begin van het jaar 16.602 migranten in Spanje aangekomen. Van de 1.400 doden die dit jaar vielen op de Middellandse Zee, waren er 294 op weg naar Spanje.

Vorige maand stemde Spanje ermee in om een schip met 629 migranten aan boord te laten aanmeren, nadat zowel Italië als Malta dat geweigerd hadden. Op 4 juli arriveerde het door Italië geweigerde reddingsschip van de Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms met 60 vluchtelingen aan boord in de haven van Barcelona.

Het hoofd van het Europese grensagentschap Frontex, Fabrice Leggeri, waarschuwde vorige week voor het ontstaan van een nieuwe route voor migranten, die loopt van Marokko over het westen van de Middellandse Zee naar Spanje.