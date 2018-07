POLL. Wie was uw Rode Duivel van dit historische Wereldkampioenschap?

De Rode Duivels hebben geschiedenis geschreven. Op het WK in Rusland sleepten ze een derde plek uit de brand door Engeland met 2-0 te verslaan. Nooit eerder deden ze beter want in 1986 in Mexico eindigden de Duivels op een vierde plaats. Wie was uw Duivel van het toernooi? Stem op onze poll!